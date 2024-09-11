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Харрис - Трампу: Вы думаете, что дружите с Путиным, но он бы вас съел на обед

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  • 11.09.2024, 7:38
  • 7,414
Харрис - Трампу: Вы думаете, что дружите с Путиным, но он бы вас съел на обед

Кандидат в президенты США от демократов заявила, что ее соперник сдался бы за 24 часа.

Кандидат в президенты США Камала Харрис раскритиковала призыв своего оппонента Дональда Трампа наладить партнерские связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает со ссылкой на трансляцию дебатов в США на телеканале ABC News.

По словам Харрис, важно понимать, «почему наши союзники из Европы и НАТО настолько благодарны нам, что вы уже не президент».

Она обвинила Трампа в том, что он «сдался бы за 24 часа», а «Путин сидел бы в Киеве» и смотрел дальше на Европу.

«Нам нужно понимать важность НАТО и того, что мы делаем для поддержки Украины. Иначе бы Путин уже сидел в Киеве и думал, как напасть на Польшу. Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед», - сказала кандидат от демократов.

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