Трамп и Харрис провели первые дебаты 12 11.09.2024, 8:03

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Главные заявления.

В США прошли первые дебаты кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Бывший президент и действующая вице-президент США обсудили целый ряд внутриполитических вопросов, но не обошлось и без внешней политики, включая войну в Украине.

РБК-Украина собрало главные заявления кандидатов в президенты США на дебатах.

Дебаты, которые должны были длиться 90 минут, немного затянулись. В частности, из-за длительных ответов Трампа. По подсчетам телеканала CNN, бывший президент в целом говорил 43 минуты, тогда как его оппонентка - 37,5 минуты.

Фото: Камала Харрис и Дональд Трамп (Getty Images)

Автор: Дмитрий Левицкий

В общем, вопросам внутренней американской политики, вроде экономики, проблем с мигрантами, запрета абортов, защиты демократии и мирной передачи власти, медицины и т.д., на дебатах уделялось гораздо больше внимания, чем внешнеполитическим темам. Однако вопросам войны России против Украины и конфликта между Израилем и ХАМАС место тоже нашлось.

Война России против Украины

Хотя до вопроса российской агрессии против Украины кандидаты в президенты пришли только после часа дебатов, его обсуждение было эмоциональным.

Трамп повторил свои упреки, что Россия не напала бы на Украину, будь он президентом, но уклонился от ответа на вопрос модератора о том, хочет ли он победы Киева в этой войне.

«Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, потому что люди гибнут миллионами, цифры намного выше, чем те, которые вы получаете, это фейковые цифры», - сказал экс-президент США.

Раскрыть свой «мирный план» по просьбе модератора Трамп также не смог, лишь сказал, что позвонил бы руководителям Украины и России, и после этого, по его словам, война бы закончилась.

Комментируя это, Харрис обвинила Трампа в заигрывании с диктаторами, а также заявила, что Трамп «сдался бы за 24 часа», а «Путин сидел бы в Киеве» и смотрел дальше на Европу.

«Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед», - сказала вице-президент.

Фото: Трамп и Харрис на дебатах вспомнили об Украине (Getty Images)

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Говоря о конфликте, который в прошлом октябре разгорелся между Израилем и боевиками ХАМАС в Секторе Газа, Трамп использовал свою шаблонную фразу о том, что эта война не началась бы, если бы он был президентом США. Кроме этого, он сказал, что Израиль должен «завершить начатое», «быстро покончить с этим» и что США должны «разрешить Израилю завершить работу».

Харрис со своей стороны повторила позицию администрации Джо Байдена касательно «железной поддержки» и «непреклонной преданности» Израилю со стороны США и подчеркнула, что страна имеет право на защиту, но добавила, что важно то, как она это делает. В этом ключе она вспомнила о гуманитарном кризисе в Секторе Газа и гибели гражданских от боевых действий.

«Мы знаем, что эта война должна закончиться. Это должно закончиться немедленно, и то, как это закончится, заключается в том, что нам нужно соглашение о прекращении огня и нам нужно освобождение заложников. Поэтому мы будем продолжать работать над этим круглосуточно», - сказала она, добавив, что выступает за разрешение конфликта на основе принципа «двух государств».

Трамп и Орбан

В ходе дебатов Харрис упрекнула Трампа в том, что многие мировые лидеры «смеются над ним», а некоторые из военных руководителей, по ее словам, называли экс-президента «позором».

В ответ Трамп вспомнил, как его расхваливал глава Венгрии Виктор Орбан, которого действующий президент США Джо Байден называл диктатором. Экс-президент утверждал, что Орбан говорил, что в случае победы на выборах Трампа будут бояться Россия и Китай.

"Смотрите, это сказал Виктор Орбан. Он сказал, что самым уважаемым человеком, которого больше всего боятся, является Дональд Трамп», - добавил он, а также назвал Орбана «одним из самых уважаемых людей».

Фото: Трамп выхвалял Орбана на дебатах (Getty Images)

Выборы 2020 и мирная передача власти

Трамп и дальше отказывается признавать свое поражение на президентских выборах 2020 года, на которых победил Джо Байден, и отказался от всех своих предыдущих заявлений, которые могли свидетельствовать об обратном.

«Я говорил такое? Это было сказано с сарказмом», - объяснил он, добавив, что есть «столько доказательств» того, что победил он, а не Байден.

Кроме того, Трамп отказался признавать свою ответственность в нападении на Капитолий 6 января 2021 года, которое произошло после его заявлений об украденных выборах и призыве идти на Конгресс США. Как сказал Трамп, за безопасность должна была отвечать тогдашняя спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Комментируя эти события, Харрис призвала «перевернуть страницу» и «не возвращаться назад».

«Давайте проложим курс на будущее, а не будем возвращаться обратно в прошлое», - подчеркнула она.

Фото: Харрис припомнила Трампу провал вопроса границы в Конгрессе США (Getty Images)

Миграционный вопрос

Говоря о вопросах мигрантов, Трамп раскритиковал администрацию Байдена-Харрис за то, что якобы за время их каденции в США попали десятки миллионов мигрантов. Он также вспомнил вымышленный в соцсетях вброс о том, что мигранты из Гаити в городе Спрингфилд похищают домашних кошек и собак, чтобы их есть.

В общем, в вопросе мигрантов Трамп оперировал фактически выдумками и манипуляциями, тогда как Харрис напомнила ему о событиях в Конгрессе США, когда демократы и республиканцы наработали компромиссный закон для усиления контроля на американо-мексиканской границе, но его одобрение сорвала группа «трампистов».

Из-за вопроса мигрантов и границы, в частности, затянулось рассмотрение в Конгрессе США и вопрос выделения средств на продление военной помощи Украине. Американские законодатели полгода находились в тупике, пока не удалось отделить вопрос границы от вопроса помощи Украине и Израилю.

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