Турция отказала Путину в сопровождении истребителей из РФ 8 11.09.2024, 8:23

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Но это не все опасения главы Кремля.

Уже два года Путин откладывает свой визит в Турцию из-за своих чрезвычайных просьб. Только в 2023 году президент РФ уже отложил две свои поездки в гости к Эрдогану.

Одни эксперты связывали такие события с тем, что после 2022 года Путин боится посещать страны, не входившие в состав СССР. Другие заявляли, что он никуда не летает из-за выборов в своей стране.

Однако журналисты из Middle East Eye заявляют, что сама поездка срывается из-за условий визита, которые не устраивают главу Кремля.

Путин захотел от Анкары, чтобы во время перелета в Турцию его обязательно сопровождали российские истребители.

Президент РФ обеспокоен, что в момент нахождения его в воздухе по нему может ударить Киев.

Этот запрос невыполним, так как Турция входит в НАТО и союзники по Альянсу могут воспринимать российские военные самолеты как цель №1 для ПВО.

Изначально визит Путина должен был состояться в первой половине октября 2024 года. В последний раз глава Кремля посещал Турцию 10 лет назад.

Турецкие дипломаты заявили, что Эрдоган может выслать Путину свои истребители в качестве сопровождения. Однако не в одних истребителях загвоздка.

Как оказалось, РФ недовольна тем, что сразу три больших гостиничных комплекса Анкары принадлежат США: Hilton, Sheraton и JW Marriott.

В Кремле боятся, что Путину в этих отелях будет небезопасно. Анкара говорит, что может предоставить Путину гостиничный загородный дом, хотя по протоколу это исключается.

В Турции говорят, что если Путин приедет в страну на один день, то нет смысла опасаться американских отелей.

На прошлой неделе президент Египта был в Анкаре. Он прилетел днем, а уже вечером вернулся на родину без ночевки в отеле. В МИД Турции не комментируют эту новость.

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