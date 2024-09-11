Трамп: Мигранты в США едят котов и собак 10 11.09.2024, 10:49

2,518

Политик заявил об этом во время дебатов с Камалой Харрис.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис утверждал, что иммигранты в американской глубинке «едят домашних животных».

«В Спрингфилде они едят собак — люди, которые приехали — они едят кошек. Они едят домашних животных местных жителей», — сказал Трамп.

Как сообщают журналисты, такие заявления Трампа, по-видимому, возникли из вирусного видео, которое выложил в Сеть житель Спрингфилда (штат Огайо), где он заявил — мол, «иммигранты в этой общине убивали уток из местного парка ради еды».

Неподтвержденное и провокационное видео широко распространилось «правыми» аккаунтами и быстро превратившись в вирусные мемы с изображениями Трампа, сгенерированными искусственным интеллектом, в окружении кошек и собак — якобы в попытке защитить их.

Дэвид Мьюир, один из двух модераторов дебатов на канале ABC, быстро возразил Трампу.

«Вы упомянули Спрингфилд, штат Огайо, и ABC News действительно связались с городским управляющим. Он сказал нам, что не было никаких достоверных сообщений о конкретных заявлениях о том, что домашние животные были ранены, получили увечья или подверглись насилию со стороны лиц из иммигрантской общины», — сказал он.

Вечером 10 сентября на американском телеканале ABC News состоялась трансляция первых дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Как свидетельствует опрос, проведенный компанией SSRS для телеканала CNN, 63% американцев, которые смотрели дебаты и будут голосовать на выборах президента США, считают, что Харрис превзошла Трампа. 37% зарегистрированных избирателей высказали противоположное мнение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com