Трамп: Мигранты в США едят котов и собак

Трамп: Мигранты в США едят котов и собак10
- 11.09.2024, 10:49
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Политик заявил об этом во время дебатов с Камалой Харрис.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис утверждал, что иммигранты в американской глубинке «едят домашних животных».
«В Спрингфилде они едят собак — люди, которые приехали — они едят кошек. Они едят домашних животных местных жителей», — сказал Трамп.
Как сообщают журналисты, такие заявления Трампа, по-видимому, возникли из вирусного видео, которое выложил в Сеть житель Спрингфилда (штат Огайо), где он заявил — мол, «иммигранты в этой общине убивали уток из местного парка ради еды».
Неподтвержденное и провокационное видео широко распространилось «правыми» аккаунтами и быстро превратившись в вирусные мемы с изображениями Трампа, сгенерированными искусственным интеллектом, в окружении кошек и собак — якобы в попытке защитить их.
Дэвид Мьюир, один из двух модераторов дебатов на канале ABC, быстро возразил Трампу.
«Вы упомянули Спрингфилд, штат Огайо, и ABC News действительно связались с городским управляющим. Он сказал нам, что не было никаких достоверных сообщений о конкретных заявлениях о том, что домашние животные были ранены, получили увечья или подверглись насилию со стороны лиц из иммигрантской общины», — сказал он.
Вечером 10 сентября на американском телеканале ABC News состоялась трансляция первых дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Как свидетельствует опрос, проведенный компанией SSRS для телеканала CNN, 63% американцев, которые смотрели дебаты и будут голосовать на выборах президента США, считают, что Харрис превзошла Трампа. 37% зарегистрированных избирателей высказали противоположное мнение.