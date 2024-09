Психологи выяснили, как люди оценивают правдивость чужих слов 11.09.2024, 12:26

Ученые провели эксперимент.

Воспоминания — один из главных предметов интереса современных исследователей в области когнитивных наук. Недавние работы показали, как информация «кристаллизуется» в мозге, как может сохраняться в нем на всю жизнь и как мы используем ее, чтобы сориентироваться в незнакомых условиях. Тем не менее известно, что со временем воспоминания могут частично утрачиваться и искажаться, пишет Naked Science.

Специалисты из Университета Давида Бен-Гуриона в Негеве, Тель-Авивского университета (оба — в Израиле) и Сент-Луисского университета (США) проанализировали, как человек принимает решение доверять чужим воспоминаниям, на которых в итоге основывается большая часть его знаний о мире. Результаты исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые провели эксперимент, участники которого оценивали достоверность воспоминаний других людей. Они были сформулированы, например, так: «Я помню, что женщина была на вечеринке, потому что я запомнил, что она приехала поздно и на ней было очень красивое платье», «Я помню, что машина не остановилась на красный свет, потому что я заметил скорость до того, как она достигла перекрестка, в то время как сигнал светофора сменился с зеленого на желтый».

Респонденты сначала оценивали сами описания (насколько убедительно они звучат), а затем — качество памяти собеседника и его поведение: насколько яркими и подробными были истории, насколько уверенно говорил человек. Во втором случае участники исследования определили достоверные воспоминания на 10% точнее, но и на первом этапе справились с задачей успешно. Выяснилось также, что люди оценивали правдивость воспоминаний, применяя во многом ту же информацию, что и специально обученная языковая модель: 14 из 20 слов, позволивших сделать верный вывод, были общими для человека и алгоритма.

Исследователи пришли к выводу, что если языковая модель использует для оценки достоверности статистические правила, то люди опираются на собственную чувствительность к информации о памяти другого человека. При этом инструментом для подтверждения чужого опыта можно считать язык и его изучение на протяжении всей жизни: именно с помощью языка мы передаем информацию друг другу.

«Люди способны извлекать выгоду из того, что они социальные существа, чтобы быстро учиться у других. Большая часть человеческих знаний основана на том факте, что мы делимся друг с другом реальным жизненным опытом», — подытожили авторы статьи.

