«От медиков никакой помощи!»5
- 11.09.2024, 12:46
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Белорус рассказал правду о «социально ориентированном» государстве.
В мою семью постучалась беда, пишет читатель сайта Charter97.org Игорь:
— Я живу с отцом в Минске, внезапно его сразил инсульт, он полностью парализован. Из-за этого ему дали первую группу инвалидности, а я оформил пособие по уходу и вынужден был уволиться с работы.
Так вот, моя помощь составляет 430 рублей! К счастью, отец получает пенсию — около 800 рублей. Но этих денег нам катастрофически не хватает, потому что нужны подгузники, детское питание и дорогие лекарства, а также различные иностранные кремы, чтобы хоть как-то уберечь кожу от пролежней.
Магазин, в который я хожу — это «хит». Да, конечно, выбор и качество продуктов там ограничены, но на те деньги, что у меня остаются, на большее и не рассчитываешь. Если меня спросят, когда я в последний раз покупал виноград или апельсины, я честно отвечу: «Даже не смотрю в ту сторону, потому что не помню, когда позволял себе такую роскошь».
Спасает дача — в этом году там уродились яблоки, пожалуй, единственный фрукт, который мы с отцом можем себе позволить. Но даже туда поехать у меня особо нет возможности — это значит оставить отца на целый день одного.
От медиков никакой помощи. Для них он уже «отработанный материал». Я прекрасно понимаю, к чему все идет, но смотреть, как страдает родной человек, невыносимо. Я страдаю вместе с ним, ведь не помню, когда последний раз за этот год спал целую ночь.
Государство в таких случаях оставляет человека один на один с проблемой, выделяя мизерные деньги, на которые обеспечить достойную старость просто нереально.