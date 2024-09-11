В Бресте за «политику» судят сразу семь человек 11.09.2024, 13:02

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Им грозит до восьми лет колонии.

11 сентября в суде Московского района Бреста начался массовый процесс по ч. 2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках), пишет правозащитный центр «Весна».

По делу проходят сразу семь человек: Сергей Филимонов, Игорь Воронович, Александр Штык, Владислав Пискунович, Виталий Гира, Евгений Мельничук и Дмитрий Постников. Им грозит до восьми лет колонии. Всех обвиняют в участии в протестных акциях после выборов 2020 года.

Ранее по этой статье в Бресте осудили 70 человек.

О задержании некоторых из обвиняемых сообщили провластные телеграм-каналы. Так, 25 марта было опубликовано видео задержания Игоря Вороновича — в его квартиру пришли как минимум пятеро силовиков с оружием, в бронежилетах и касках. Мужчину, одетого только в нижнее белье, повалили на пол.

Процесс ведет судья Евгений Бреган, который осудил как минимум 24 человека по политическим мотивам.

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