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Илон Маск: Харрис превзошла ожидания большинства людей

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  • 11.09.2024, 14:38
  • 2,638
Илон Маск: Харрис превзошла ожидания большинства людей
Илон Маск

Поддерживающий Трампа миллиардер признал успех его оппонентки на дебатах.

Кандидат в президенты США, действующей вице-президент Камала Харрис превзошла ожидания большинства американцев на дебатах с ее соперником Дональдом Трампом. Об этом основатель Tesla и SpaceX Илон Маск 11 сентября написал в принадлежащей ему сети Х.

Он считает, что ведущие дебатов на телеканале АВС News были несправедливы. Миллиардер по-прежнему считает, что экс-президент является лучшим вариантом на выборах главы Белого дома.

«Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать дело, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», – написал бизнесмен.

Маск выразил недоумение, почему Харрис уже не реализует «великие дела» в рамках нынешних полномочий. Президент Джо Байден «редко появляется на работе, так что она, по сути, уже у руля», говорится в посте.

«Вопрос сводится к следующему: хотите ли вы, чтобы нынешние тенденции сохранялись еще 4 года, или вы хотите перемен?», – спрашивает Маск свою аудиторию.

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