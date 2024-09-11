Трамп против Харрис: у кого более проукраинская позиция? 6 11.09.2024, 15:59

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Фото: ТСН.ua

Политолог указал на интересные моменты.

В США прошли первые дебаты кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Бывший президент и действующая вице-президент США обсудили целый ряд внутриполитических вопросов, но не обошлось и без внешней политики, включая войну в Украине.

Украинский политолог, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченкo Петр Олещук рассказал сайту Charter97.org о важнейших моментах дискуссии между кандидатами на пост президента США:

— В целом дебаты прошли на удивление ровно и спокойно. Кроме впечатляющего пассажа Трампа про эмигрантов, которые едят котов и собак, больше ничего, наверное, не запомнится. То есть дебаты были гораздо более скучные с точки зрения среднестатистического зрителя, чем многие ожидали, особенно учитывая присутствие в дебатах Трампа.

Очевидно, что Трамп не до конца перестроился на нового оппонента в лице Камалы Харрис. Похоже, что она не является для него настолько же впечатляющим раздражителем, как Байден, чтобы показать, скажем так, максимум своих возможностей в контексте политического шоу.

Содержательно дебаты вряд ли кого-то удивили, в целом кандидаты повторяли озвученные ранее тезисы, то есть никаких прорывов здесь не наблюдалось. При этом тот факт, что темп самих дебатов был, скажем так, не такой высокий, как можно было рассчитывать, но в целом это было удобно для Харрис, которая, видимо, просто отработала по заранее заготовленным вместе с политконсультантами тезисам. Поэтому в целом многие восприняли эти дебаты как победу Харрис, просто потому что она выглядела вполне себе уверенно.

В этой ситуации тот факт, что она выглядела уверенно и спокойно, действительно, многими воспринялся как проявление победы, в то время как Трамп во многом вел себя более неспокойно.

— Повлияет ли результат дебатов на президентскую гонку?

— Мы должны понимать, что роль этих дебатов в современной американской политике не нужно переоценивать. Все-таки времена, когда телевизионные дебаты решали исход выборов, прошли. Сейчас избиратель имеет возможность ежедневно наблюдать буквально онлайн за активностью кандидатов. Электоральный базис обоих кандидатов уже сформировался, каких-либо особых перетеканий не ожидается.

Эти дебаты используются в первую очередь для того, чтобы показать уверенность своим избирателям, что кандидат спокоен и уверен в своей победе, и таким образом мобилизовать избирателей, чтобы они спокойно пришли и проголосовали. При этом исход выборов будет решаться в нескольких штатах, из которых на данный момент является ключевым Пенсильвания.

На самом деле не стоит ожидать, что объявленная победа Харрис во время дебатов гарантирует победу на президентских выборах. Никто ничего в этой ситуации гарантировать не может. Для «ядерного» избирателя Трампа эти дебаты завершились его победой, и они от этого не отказываются.

Но в целом, как мне кажется, Трамп проводит после замены кандидата от демократов довольно хаотичную кампанию, кидается из одной крайности в другую. Этот его пассаж про мигрантов, которые едят собак и котов, он, по-моему, отражает в себе определенный идейный кризис в штабе Трампа.

— Что показали дебаты в вопросе отношения кандидатов к войне в Украине?

— Внешняя политика — это отдельная тема. Оба кандидата декларировали поддержку Израилю. По вопросу Украины Трамп избегал конкретных ответов, говоря о том, что если бы он был президентом, полномасштабной войны бы не было. В то же время он говорил, что Украина преуменьшает потери, что они очень высоки, и отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли он победу Украины.

Харрис задекламировала привычные тезисы, которые ранее озвучивались представителями администрации Байдена, о необходимости поддержки Украины, что нужно давать отпор Путину. Здесь, опять-таки, ничего нового, в целом кандидаты подтвердили ранее неоднократно озвучиваемые тезисы.

В качестве своеобразного вывода я мог бы сказать, что нас, возможно, ожидают более интересные дебаты кандидатов на пост вице-президента, поскольку там довольно интересные личности. Джей Ди Вэнс (кандидат Трампа) уже успел наговорить очень много чего разного, поэтому все ждут, не скажет ли он что-то такое, выходящее за рамки привычных норм во время этих дебатов. Возможно, что потенциальные дебаты кандидатов в вице-президенты будут намного интереснее, чем дебаты Харрис и Трампа.

Мы знаем, что Вэнс во время своего пребывания в Сенате неоднократно выступал с заявлениями о том, что поддержка Украины не имеет смысла, что это просто трата средств, что у Соединенных Штатов нет ресурсов на эту поддержку. Во время голосования в Конгрессе решение о выделении помощи Украине на этот год он принадлежал к числу тех сенаторов, которые выступали против этого решения, и даже блокировал его, зачитывая с трибуны детскую книжку, чтобы потянуть время. В целом он не считается другом Украины, и это небезосновательно.

Тим Уолц, кандидат от демократов, в целом гораздо более проукраинский, он поддерживает линию демократов, особо от нее не отходил. То есть он выступает за поддержку Украины и против Путина, а Вэнс в этом плане наговорил много антиукраинского.

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