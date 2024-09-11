Еще один крупный НПЗ возле Москвы частично остановил работу 11.09.2024, 16:38

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После налета украинских дронов.

Еще один крупный российский нефтеперабатывающий завод, расположенный вблизи столичного региона, столкнулся со сбоем и был вынужден частично сократить производство.

Расположенный в 300 км от Москвы НПЗ «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», перерабатывающий 15 млн тонн нефти в год, 10 сентября остановил установку каталитического крекинга, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, точная причина аварии неизвестна: это может быть неисправность с транспортом или регенерацией катализатора. Ремонт установки, которая используется для производства высокооктановых марок бензина, займет около недели, рассказал один из источников. По словам другого, завод будет вынужден снизить выпуск Аи-95, однако 92-го бензина будет производить больше.

Проблемы на Ярославском заводе возникли в день крупнейшего с начала войны налета украинских дронов, который охватил девять регионов, в том числе Подмосковье, где БПЛА врезался в многоэтажку. В результате возникшего пожара один человек погиб, восемь пострадали.

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