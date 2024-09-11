Обнаружен российский корабль, который перевозит иранские баллистические ракеты 11.09.2024, 17:32

1,694

Спутниковые снимки.

Спутниковые снимки запечатлели грузовое судно Порт Оля 3 под российским флагом, которое могло быть задействовано в перевозке иранских баллистических ракет.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на свежие спутниковые снимки и неназванный украинский источник.

Украинский собеседник сообщил изданию, что судно Порт Оля 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию, чтобы затем использовать их в войне против Украины.

Также источник добавил, что судно прибыло в российский порт 4 сентября. Журналисты проанализировали спутниковые снимки и обнаружили судно в тот день в порту Оля в районе Астрахани на юге России, на берегу Каспийского моря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com