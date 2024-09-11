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Обнаружен российский корабль, который перевозит иранские баллистические ракеты

  • 11.09.2024, 17:32
  • 1,694
Обнаружен российский корабль, который перевозит иранские баллистические ракеты

Спутниковые снимки.

Спутниковые снимки запечатлели грузовое судно Порт Оля 3 под российским флагом, которое могло быть задействовано в перевозке иранских баллистических ракет.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на свежие спутниковые снимки и неназванный украинский источник.

Украинский собеседник сообщил изданию, что судно Порт Оля 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию, чтобы затем использовать их в войне против Украины.

Также источник добавил, что судно прибыло в российский порт 4 сентября. Журналисты проанализировали спутниковые снимки и обнаружили судно в тот день в порту Оля в районе Астрахани на юге России, на берегу Каспийского моря.

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