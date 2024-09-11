В Беларуси некоторые водители могут лишиться возможности управлять авто 4 11.09.2024, 18:39

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Кто в зоне риска?

В Беларуси могут ограничить водителей в праве на управление транспортом, если он числится должником. Речь как о физлицах, так и ИП. Это может сделать судебный исполнитель. О том, как работает такая процедура, Mlyn.by рассказал Владимир Волков, заместитель начальника управления принудительного исполнения главного управления юстиции Миноблисполкома.

В каких случаях применяют такое наказание?

— Если судебный исполнитель понимает, что принятые ранее меры воздействия на должника неэффективны. А также если непринятие мер затруднит или сделает невозможным реализацию исполнительного документа.

Ко всем ли должникам такая мера?

— Исключения составляют случаи, когда права необходимы должнику в связи с инвалидностью или как единственное средство получения дохода. Других исключений в законодательстве нет.

Какой порядок ограничения должника в правах на управление транспортом?

— Судебный исполнитель выносит постановление о принятии меры по обеспечению исполнения исполнительного документа, которое направляется должнику. У должника для обжалования постановления судебного исполнителя есть 10 рабочих дней (с даты получения).

Кроме того, должник имеет возможность обратиться с ходатайством о замене обеспечительной меры иной, а также представить информацию о невозможности применения к нему ограничения.

Когда судебный исполнитель убедиться в надлежащем уведомлении должника, он направляет его для исполнения в ГАИ.

Надлежащим уведомлением являются случаи когда:

адресат отказался от получения корреспонденции, и такой отказ документально зафиксирован;

адресат не явился за получением корреспонденции, адресат не проживает (не находится) по последнему известному его месту жительства (месту пребывания), в том числе ИП, о чем имеется сообщение (отметка) оператора почтовой связи.

Выходит, что если человек ошибается, если намеренно не получает почту и думает, что к нему в этом случае не будет принята мера. Не оплачивая вовремя долговые обязательства, он теряет возможность быть участником дорожного движения.

Как сообщается, более 7 тыс. водителей в Минской области не смогут управлять авто из-за долгов.

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