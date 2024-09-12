«Режим Лукашенко рухнет раньше» 1 12.09.2024, 10:56

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Диктатор совершил самоубийственный шаг.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью литовскому Delfi о показательном моменте, когда сами лукашисты проговорились о мощном воздействии санкций на белорусскую экономику:

— Жизнь человека бесценна. По этой причине мы должны добиваться освобождения всех политзаключенных. В том числе — лидеров оппозиции. Я не согласна с тем, что мы добьемся освобождения части узников совести, а большая часть, в том числе — те, которые неизвестны, останутся в тюрьмах. Или такие фигуры, как Николай Статкевич. Это реальный лидер белорусской оппозиции, который 30 лет находится в оппозиции к режиму Лукашенко, из них порядка 13 лет он провел в заключении. Это личный враг диктатора. Думаю, что он очень не хочет его освобождать, либо же хочет освободить последним. Мы должны добиваться освобождения Николая Статкевича? Безусловно, должны.

Недавно провластный деятель Юрий Воскресенский в интервью государственным медиа проговорился и сказал правду. Режим сегодня реально страдает из-за введенных санкций. Ведь он сказал, что «если мы не освободим белорусских политзаключенных, то скоро властям нечем будет платить пенсии». Я обратила внимание на это высказывание. Это означает, что санкции бьют по режиму. Не слушайте тех, кто говорит, что «санкции массово обходятся», «не действуют», «давайте мы их отменим». Нет. Во-первых, нельзя отменять санкции, которые введены за другие преступления. Как можно отменить санкции на калий, если Лукашенко не вышел из войны. Чтобы освободить политзаключенных, нужно ввести новые санкции. Под этими новыми санкциями я подразумеваю запрет на транзит. Разговоры об освобождении политзаключенных, конечно, нужно вести. Но это должны быть четкие и ясные условия — освобождение всех узников совести и прекращение террора внутри страны. Что мы видим сегодня? Освобождают 30 человек, сажают 150. Ведь многих людей осуждают повторно. Человек участвовал в двух маршах — отсидел два года. Потом его увидели на фотографии на еще одной акции протеста — его снова сажают в тюрьму.

Белорусская журналистка считает, что судьба режима Лукашенко предрешена:

— Не имеет никакого значения, переназначит он себя или нет. В любом случае у Лукашенко нет этих пяти лет, которые он себе отмеряет. Я убеждена, что режим рухнет раньше. Начав войну против Украины, Лукашенко и Путин совершили самоубийственный шаг. Они запустили программу саморазрушения. Мы видим, что два диктатора страдают от санкций, что бы они не говорили. Путин и Лукашенко пытаются воевать со всем миром, и они проиграют.

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