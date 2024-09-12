Генерал-майор КГБ: Лукашенко был завербован

Генерал-майор КГБ: Лукашенко был завербован12
- 12.09.2024, 12:27
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И работает на Россию.
Бывший генерал-майор КГБ СССР Олег Калугин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о том, что Лукашенко сотрудничал с российскими спецслужбами:
— Украина после развала СССР стала центральным пунктом органов безопасности, чтобы не допустить дальнейшего отхода от России. Там организовали настоящую разведывательную работу, как на Западе. Такая же ситуация в странах Балтии.
Единственная страна, где такого не было, Беларусь, где Лукашенко постоянно сотрудничал с КГБ.
— А он сотрудничал?
— Конечно. Поэтому в Беларуси был самый устойчивый порядок (с точки зрения России — прим.).
Как сообщал Charter97.org, в 2022-м году был опубликован документ, в котором утверждалось, что Лукашенко был завербован в Комитет государственной безопасности как агент под псевдонимом «Валет».