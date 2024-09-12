закрыть
12 сентября 2024, четверг, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госсекретарь США Блинкен встретился с главредом «Цензор.НЕТ» Бутусовым

1
  • 12.09.2024, 14:14
  • 2,542
Госсекретарь США Блинкен встретился с главредом «Цензор.НЕТ» Бутусовым

Чтобы обсудить реформаторские усилия в Украине.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября встретился с представителями независимых СМИ и гражданского общества, в частности - с главным редактором «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Энтони Блинкен встретился с представителями независимых СМИ и гражданского общества Юрием Бутусовым, Светланой Мусиякой и Виталием Шабуниным, чтобы обсудить реформаторские усилия в Украине. Сильное гражданское общество и свободные средства массовой информации являются краеугольными камнями демократий и жизненно важными для стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 11 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Блинкен во время визита в Киев объявил о пакете гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич