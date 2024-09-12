Госсекретарь США Блинкен встретился с главредом «Цензор.НЕТ» Бутусовым 1 12.09.2024, 14:14

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Чтобы обсудить реформаторские усилия в Украине.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября встретился с представителями независимых СМИ и гражданского общества, в частности - с главным редактором «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Энтони Блинкен встретился с представителями независимых СМИ и гражданского общества Юрием Бутусовым, Светланой Мусиякой и Виталием Шабуниным, чтобы обсудить реформаторские усилия в Украине. Сильное гражданское общество и свободные средства массовой информации являются краеугольными камнями демократий и жизненно важными для стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 11 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Блинкен во время визита в Киев объявил о пакете гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.

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