Госсекретарь США Блинкен встретился с главредом «Цензор.НЕТ» Бутусовым

Госсекретарь США Блинкен встретился с главредом «Цензор.НЕТ» Бутусовым1
- 12.09.2024, 14:14
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Чтобы обсудить реформаторские усилия в Украине.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября встретился с представителями независимых СМИ и гражданского общества, в частности - с главным редактором «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
«Энтони Блинкен встретился с представителями независимых СМИ и гражданского общества Юрием Бутусовым, Светланой Мусиякой и Виталием Шабуниным, чтобы обсудить реформаторские усилия в Украине. Сильное гражданское общество и свободные средства массовой информации являются краеугольными камнями демократий и жизненно важными для стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО», - говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 11 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.
Блинкен во время визита в Киев объявил о пакете гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.