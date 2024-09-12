Россия ударила ракетой по судну с зерном

Россия ударила ракетой по судну с зерном1
- 12.09.2024, 16:06
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Оно направлялось в Египет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в четверг, 12 сентября, российская ракета попала в гражданское судно в Черном море сразу после выхода его из украинских территориальных вод. Судно перевозило груз пшеницы для Египта.
«Критическим является наша поставка продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины — защита жизни, и это должно быть приоритетом для каждой страны», - отметил глава государства в «Фейсбуке».
К счастью, люди не пострадали.
Зеленский подчеркнул, что ожидает реакции мира. Президент сообщил, что мишенью для ракет никогда не должна быть продовольственная безопасность и пшеница.