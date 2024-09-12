закрыть
12 сентября 2024, четверг, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия ударила ракетой по судну с зерном

1
  • 12.09.2024, 16:06
  • 6,478
Россия ударила ракетой по судну с зерном

Оно направлялось в Египет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в четверг, 12 сентября, российская ракета попала в гражданское судно в Черном море сразу после выхода его из украинских территориальных вод. Судно перевозило груз пшеницы для Египта.

«Критическим является наша поставка продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины — защита жизни, и это должно быть приоритетом для каждой страны», - отметил глава государства в «Фейсбуке».

К счастью, люди не пострадали.

Зеленский подчеркнул, что ожидает реакции мира. Президент сообщил, что мишенью для ракет никогда не должна быть продовольственная безопасность и пшеница.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич