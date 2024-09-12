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Зеленский отверг мирный план Китая и Бразилии

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  • 12.09.2024, 16:52
  • 2,582
Зеленский отверг мирный план Китая и Бразилии
Владимир Зеленский

И назвал их предложение «деструктивным».

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал «мирный план» Бразилии и Китая, назвав его «деструктивным». В интервью изданию Metrоpoles глава государства указал, что инициатива, несогласованная с Киевом, больше соответствует интересам России. 

«К сожалению, я считаю, что бразильско-китайская инициатива больше пророссийская. У меня был хороший разговор с [президентом Бразилии] Лулой, и я думал, что он меня понял», — заявил Зеленский. Глава государства добавил, что он хотел увидеть со стороны бразильского президента понимание происходящего, а не просто «политическое примирение».

«Что значит „просто сесть и поговорить»? Он [Владимир Путин] убийца. <…> Он зашел, убил людей, захватил территории, а теперь Лула говорит: „Пусть они поговорят», — высказался Зеленский. При этом он подчеркнул: Бразилия и Украина не являются врагами друг другу и имеют нормальные отношения, и если бы Лула да Силва поддерживал Киев, он помог бы остановить войну.

Мирный план был предложен без уважения к Украине и ее территориальной целостности, о которой «так много говорят» Китай и Бразилия, отметил Зеленский: «Как можно предлагать свою инициативу, ничего у нас не спросив? А Россия включается и говорит: «Мы поддерживаем эту инициативу». Мы ж не дураки. Для чего этот театр?».

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