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Лукашенко нарывается на новый дипломатический скандал

  • 12.09.2024, 17:20
Лукашенко нарывается на новый дипломатический скандал

Диктатор снова вспомнил об Армении.

Лукашенко снова заговорил об Армении. Диктатор сказал, что Ереван «не ждут» на Западе, а если она разорвет отношения с «традиционными партнерами», то потеряет единый рынок и «взаимную помощь».

Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

— Вы что, думаете Армению ждут где-то? Ни нас, ни Армению, ни Украину (посмотрите, на наших глазах будет) никто нигде не ждет, — сказал политик, добавив, что «армяне очень умные люди» и «разберутся, где их счастье», — сказал Лукашенко.

Отметим, последнее подобное его высказывание вызвало скандал в Армении.

«Да кому армяне нужны, кроме нас? Никому не нужны. <…> Какая Франция, какой [президент Франции Эмманюэль] Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению», — заявил Лукашенко в интервью каналу «Россия», опубликованном 19 августа. Видимо, политик ссылался на поддержку, которую Париж оказал Еревану в разгар конфликта с Баку.

После этого белорусское посольство в Ереване забросали яйцами и гнилыми овощами.

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