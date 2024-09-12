В Екатеринбурге подорвали российских силовиков, причастных к пыткам украинцев
- 12.09.2024, 17:23
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Украинская разведка заявила об «акции возмездия».
В российском Екатеринбурге 11 сентября сработало взрывное устройство возле КПП военнослужащих Росгвардии страны-агрессора, сообщило Главное управления разведки Минобороны Украины.
В ГУР заявили, что «акт возмездия» оккупантам, причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины, совершили представители подполья во взаимодействии с ГУР.
В разведке рассказали, что 11 сентября возле КПП воинской части, где базируются росгвардейцы, сработало взрывное устройство осколочного действия общей массой 6 кг.
По информации разведки, в результате были подорваны российские оккупанты, пострадала их автомобильная техника.
«Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации», — сказано в сообщении.