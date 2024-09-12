По Вилейке ходят люди с автоматами5
- 12.09.2024, 18:08
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Фотофакт.
По Вилейке ходят люди с автоматами. Как пишет районная газета, в городе на днях начали снимать фантастически-приключенческий сериал «Радар».
События происходят в 1980-е, поэтому вооруженные милиционеры ходят в советской форме. А вместе с ними и вооруженные гражданские. В ближайшие недели к массовке планируют подключить сотни местных жителей.
По сюжету, в окрестностях города упал загадочный объект, после чего начали происходить таинственные происшествия.