По Вилейке ходят люди с автоматами 5 12.09.2024, 18:08

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Фотофакт.

По Вилейке ходят люди с автоматами. Как пишет районная газета, в городе на днях начали снимать фантастически-приключенческий сериал «Радар».

События происходят в 1980-е, поэтому вооруженные милиционеры ходят в советской форме. А вместе с ними и вооруженные гражданские. В ближайшие недели к массовке планируют подключить сотни местных жителей.

По сюжету, в окрестностях города упал загадочный объект, после чего начали происходить таинственные происшествия.

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