Экспорт российской нефти упал до трехлетнего минимума 12.09.2024, 18:30

Из-за нежелания Китая ее покупать.

Экспорт российской нефти упал в августе до уровня 2021 г., туда же в сентябре опустились и мировые цены. Дружественный Кремлю Китай закладывает бомбу под российский бюджет: ему уже не нужно столько нефти, как раньше, а других ее покупателей (за исключением Индии) у России практически нет, передает The Moscow Times.

Среднесуточный российский экспорт нефти и продуктов ее переработки снизился в августе второй месяц подряд, сократившись по сравнению с июлем на 290 000 баррелей до 7 млн баррелей; это самый низкий уровень с марта 2021 г., сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете. Почти все падение (270 000 баррелей), которое МЭА называет «необычно глубоким», пришлось на сырую нефть.

Из-за развязанной Владимиром Путиным войны в Украине у России осталось фактически лишь два покупателя на ее нефть – Индия и Китай, и они сократили закупки. Поставки в Индию упали в августе на 14,5% (310 000 баррелей в сутки), сообщало издание The Indian Express со ссылкой на данные Kpler. Это во многом связано с плановым ремонтом на индийских НПЗ в августе-сентябре, в октябре они должны вернуться на традиционный уровень загрузки, ожидает директор по анализу рынка сырой нефти Kpler Виктор Катона.

По данным Таможенного управления Китая, он в июле (последние данные) получал из России по морю и трубопроводам 1,76 млн баррелей в сутки: это на 14,1% меньше, чем в июне, и на 7,4% – чем годом ранее.

Если сокращение импорта Индией носит сезонный характер, то в случае с Китаем отражает фундаментальные изменения в его экономике и является главным фактором, определившим низкий мировой спрос на нефть и обвал цен на нее в последние недели, указывает МЭА. Потребление нефти Китаем упало в июле четвертый месяц подряд, падение оказалось более значительным, чем ожидалось, и «теперь сокращение спроса стало устойчивым трендом».

В июле оно составило 1,7% (280 000 баррелей в сутки) по сравнению с тем же месяцем годом ранее, тогда как в 2023 г. потребление выросло на 9,6%. По итогам нынешнего года МЭА ожидает роста спроса в Китае всего на 1,1% (180 000 баррелей в сутки), из-за чего в мире он увеличится лишь на 900 000 баррелей в 2024 г. и на 950 000 – в 2025 г. (против 2,1 млн в 2023 г.). «Ослабление спроса спровоцировало резкое падение на нефтяных рынках. Фьючерсы на нефть марки Brent упали с более чем $82 за баррель в начале августа до почти трехлетних минимумов на уровне чуть ниже $70 за баррель 11 сентября», – говорится в отчете.

«Brent решительно вышла из сложившегося диапазона $70-90, в котором торговалась в течение 20 месяцев с конца 2022 г.», – отметили аналитики БКС.

Спрос китайской экономики на нефть и нефтепродукты падает практически во всех секторах, где они используются, что объясняется как сильным замедлением темпов ее роста и кризисом на рынке недвижимости, так и радикальными изменениями в энергобалансе. Более половины автомобилей, проданных в Китае в июле и августе, были электрическими, а значительная часть новых грузовиков теперь работает на природном газе. «Мы считаем, что только в этом году эти изменения сократят спрос на нефть на 400 000 баррелей в сутки», – пишет МЭА.

Развитие сети высокоскоростных железных дорог подрывает спрос на авиационное топливо, а кризис на рынке недвижимости – на газойль (легкое дизельное топливо в основном используется в строительном оборудовании и транспортировке материалов) и нафту (из-за сокращения производства пластиковых изделий, применяемых в зданиях).

Участники рынка пересматривают прогнозы по ценам на нефть. Аналитики Citigroup посоветовали инвесторам продавать при каждом скачке цен, которые, по их мнению, в следующем году опустятся до $60 за баррель из-за «приличного избытка» нефти на мировом рынке. На торгах в четверг баррель Brent стоил $71,5 за баррель.

С начала года по конец августа средняя цена Brent составила $82,9. Morgan Stanley на прошлой неделе снизил прогноз средней цены в IV квартале 2024 г. до $75 с $80 за баррель. В августе он уже понижал оценку с $85.

Падение цен на нефть может нанести по российскому бюджету удар, которого в этом году не смогли добиться своими санкциями западные страны. Установленный ими потолок в $60 за баррель российской нефти на практике уже не действует: теневой флот вывозит ее по более высоким ценам. Но «более низкие объемы и цены в совокупности привели к сокращению доходов от экспорта [нефти и нефтепродуктов в августе] на $1,6 млрд к июлю – до $15,3 млрд», отмечает МЭА. Это на $2,4 млрд меньше, чем годом ранее, и минимум с июля 2023 г. Уход цен Brent в диапазон $60-70 за баррель приведет к падению котировок российских сортов (с учетом дисконта) до уровня ценового потолка или даже ниже.

В правительстве России начали готовиться к падению спроса на экспортные товары и цены. Оно создаст риски для экспортоориентированных отраслей и бюджета (прежде всего в части нефтегазовых доходов), отмечается в прогнозе Минэкономразвития.

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