Российские войска обстреляли автомобили миссии Красного Креста в Донецкой области 3 12.09.2024, 19:40

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Погибли три сотрудника организации, еще двое ранены.

Международный комитет Красного Креста (МККК) осудил удар по машинам гуманитарной миссии этой организации в Донецкой области, в результате которого три сотрудника МККК погибли и двое получили ранения. «Я крайне категорически осуждаю нападения на персонал Красного Креста. Абсолютно недопустимо, чтобы места раздачи гуманитарной помощи попадали под обстрелы. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и оказываем помощь раненым. Эта трагедия вызывает волну горя, очень знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте», - заявила в четверг, 12 сентября, президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер.

Участники миссии МККК готовились раздавать дрова и топливные брикеты жителям уязвимых домохозяйств в селе Веролюбовка Краматорского района Донецкой области, но в это время автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел. Организация в своем сообщении не указала, кто именно нанес этот удар, но подчеркнула, что все ее транспортные средства четко обозначены эмблемой Красного Креста.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале: «Еще одно российское преступление войны». Он принес соболезнования родным и близким погибших. «В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать «обе стороны», то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше», - добавил Зеленский, в очередной раз призвав мир «реагировать жестко и принципиально», чтобы «заставить Россию прекратить этот террор и искать мира».

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что жертвами стали трое украинцев, работавших на МККК. Примерно в 70 км от места трагедии расположен город Покровск, на который российские войска ведут активное наступление.

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