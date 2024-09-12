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Цена российской нефти рухнула ниже «болевого порога» бюджета РФ

  • 12.09.2024, 20:24
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Цена российской нефти рухнула ниже «болевого порога» бюджета РФ

За две недели российская нефть подешевела на 18%.

Над российским бюджетом, который на треть наполняется доходами от продажи углеводородов, начали сгущаться нефтяные тучи.

Обвал мировых цен на нефть в сентябре, опустивший цену барреля Brent до минимума с конца 2021 года, потянул за собой котировки российского сорта Urals и уронил доходы нефтяных компаний.

Как сообщает Bloomberg, в начале недели стоимость нефти РФ в портах Балтийского моря впервые с начала года опускалась ниже отметки $60 за баррель. В Приморске и Усть-Луге во вторник, 10 сентября, Urals продавали по $57,44 за баррель и $57,79 за бочку соответственно. Цены в Новороссийске держались чуть выше — $60,33 за баррель, по данным Reuters.

За две недели российская нефть подешевела на $12,7, или 18%. А ее текущие уровни — около $60 за баррель — «точно являются не комфортными для федерального бюджета», пишут аналитики Росбанка. Проект казны на текущий год Минфин верстал из расчета, что Urals будет стоить $70 — то есть примерно на 17% дороже, чем сейчас. Примерно такую же цену — $69,7 за баррель — Минэкономразвития заложило в проектировки для бюджета-2025.

Нефтяной обвал сулит бюджету проблемы, предупреждает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит. Чтобы компенсировать выпадающие доходы, согласно бюджетному правилу, правительство должно задействовать Фонд национального благосостояния. Но в нем осталось всего 4,8 трлн рублей ликвидных, то есть не потраченных средств, из которых 1,3 трлн уже зарезервированы под расходы в декабре, указывает Суворов: «Что будет делать правительство в сложившейся ситуации, большая загадка». С начала войны «ликвидная» подушка ФНБ сдулась практически вдвое.

Пока бюджет не испытывает боли: в августе он получил профицит на 767 млрд рублей, а накопленным итогом за 8 месяцев его дефицит составил лишь одну шестую от годового плана — 331 млрд рублей из 2,1 трлн. Однако нефтегазовые доходы в августе — 768 млрд рублей — оказались на 28% ниже июльских и на 20% ниже среднего уровня за предыдущие 7 месяцев.

Выручка России от продажи нефти и газа, по данным Международного энергетического агентства, сократилась в августе на $1,6 млрд, до $15,3 млрд и стала самой низкой за год. Даже если цены на нефть стабилизируются около $60, бюджету будет некомфортно «из-за высоких расходов на СВО», пишет Росбанк: армия и закупки оружия обойдутся казне в этом году в 10,8 рублей, или почти 30% всех расходов — рекордную долю со времен СССР.

Отдельной проблемой станет бюджет следующего года, указывает инвестбанкир Евгений Коган: изначально Минфин планировал сокращение военных расходов на 2,3 трлн рублей. Но «сегодня в такое верится с трудом», отмечает Коган: если доля военных расходов в экономике останется на текущем уровне, потребуются дополнительные 3,3 трлн рублей, а еще 1,4 трлн руб нужно для исполнения майских указов Владимира Путина.

С нефтью ниже $70 ФНБ будет быстро исчерпываться, предупреждает Коган: «И вероятность этого отнюдь не мала».

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