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Глава МИД Британии: Наши ракеты жизненно важны, чтобы остановить Путина

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  • 13.09.2024, 9:10
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Глава МИД Британии: Наши ракеты жизненно важны, чтобы остановить Путина
Кир Стармер
Фото: REUTERS

Украина должна получить все, что ей нужно для победы в войне.

Британия и США должны дать Украине необходимое оружие, чтобы «победить» Россию перед ключевой зимой боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми после визита в Киев, информирует The Telegraph.

Главный британский дипломат подчеркнул, что Россия начала конфликт. Лемми отметил важность дать Украине то, что ей нужно для победы в этой войне.

«Это решающий период в борьбе, потому что вы налаживаете вещи, чтобы помешать России получить преимущество зимой. Конечно, мы здесь также в то время, когда совершенно ясно, что Россия усиливает эскалацию со своим другом Ираном, забирая партию баллистических ракет. Баллистические ракеты, которые будут использованы зимой, к сожалению, против украинского народа и которые будут стоить жизни. Поэтому, конечно, мы здесь, чтобы разработать стратегию, чтобы понять, как мы можем предоставить украинцам возможность победить и что для этого нужно», - заявил Лемми во время интервью в Киеве.

После встречи Лемми и госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, в Вашингтоне британский премьер Кир Стармер и президент США Джо Байден, как ожидается, обсудят, позволить ли Украине запускать ракеты дальнобойные западные ракеты по территории России.

Это был первый визит Лемми в Украину на посту главы МИД. Он прибыл в Польшу, а затем поездом отправился в Киев.

«Вы понимаете, что здесь царит блиц-дух. Это национальные усилия. Дело не только в политиках, но и во всем народе, который полон решимости бороться за свою страну и противостоять этому современному империализму, о котором многие из нас думали, что видели задворки прошлого века», - сказал он.

Лемми также добавил, что очень уважает Зеленского и считает его «современным героем». «Ощущение командования полем боя и тем, что происходит, огромное... И я абсолютно уверен, когда выйду на пенсию - он немного моложе меня - что он станет одним из самых впечатляющих людей, которых я встречал в своей жизни», - сказал он.

Лемми также отметил, что Украина четко определила, что для нее будет означать победа в этой войне.

«Отправная точка заключается в том, что Россия уходит, и мы поддерживаем их в этом стремлении. Основой того, о чем мы говорили во время этой поездки, является действительно следующий горизонт, следующие четыре, пять, шесть месяцев весны и убеждение, что Украина занимает сильную позицию для победы», - сказал он.

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