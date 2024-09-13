Казино в Минске проиграло в азартной игре
- 13.09.2024, 10:47
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За нарушения его лишили лицензии.
Министерство по налогам и сборам лишило компанию «Невада Холл» лицензии на ведение игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной для отзыва лицензии стали неоднократные нарушения руководством компании законодательства в сфере игорного бизнеса и законодательства о лицензировании, сообщают в МНС.
С 2020 по 2024 год в казино пускали тех, кому было запрещено играть, там не проверяли документы у посетителей и не сохраняли записи с видеокамер. Министерство неоднократно требовало устранить эти нарушения, руководство «Невада Холл» не приняло необходимых мер.
«Невада Холл» владеет одноименным казино «Невада» в торговом центре Dana Mall. Лицензию на работу в сфере игорного бизнеса компания получила в 2020 году. Владеют фирмой россиянин Рябов Дмитрий Валерьевич (доля 90%) и белорус Мельник Константин Николаевич (доля 10%).