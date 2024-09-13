Российский Центробанк снова повысил ключевую ставку 4 13.09.2024, 13:56

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До 19% годовых.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это второе подряд повышение ставки, в июле она была увеличена на 2 п.п., с 16 до 18%, сообщает РБК.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — отметил ЦБ.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — подчеркивается в релизе. На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных».

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