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Путин назначил известную пропагандистку послом в африканской стране

  • 13.09.2024, 14:56
  • 2,964
Путин назначил известную пропагандистку послом в африканской стране

Почетная пенсия?

Владимир Путин подписал указ о назначении российской телепропагандистски Ирады Зейналовой чрезвычайным и полномочным послом России в островной Республике Маврикий, сообщает РБК.

Зейналова находится в санкционном списке Украины за «пропагандистскую деятельность в интересах путинского режима». До 2016 года вела на Первом канале «Итоги недели», потом перешла на НТВ. Известна ведением репортажей из горячих точек, проблемных регионов мира. Отмечена российскими госнаградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» за освещение аннексии Крыма в 2014 году с российской пропагандистской точки зрения.

Маврикий расположен в юго-западной части Индийского океана, в его состав входят острова Маврикий и Родригес, а также архипелаг Каргадос-Карахос, острова Агалега и много других мелких островов. Основные сферы экономики республики — туризм, производство сахара и текстильная промышленность. Также в последнее время в ней активно развиваются банковский бизнес и офшорная деятельность.

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