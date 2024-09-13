Цена войны для российского бюджета достигла нового рекорда 13.09.2024, 15:02

Особенно резко подскочили секретные расходы.

Продолжающаяся третий год войны против Украины все дороже обходится российским налогоплательщикам.

За первую половину 2024 года федеральный бюджет потратил по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей, подсчитал на основании данных системы «Электронный бюджет» научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По сравнению с тем же периодом прошлого военные расходы России увеличились на 36%, или 1,4 триллиона рублей. В среднем на содержание армии и закупки оружия правительство тратило 203 млрд рублей в неделю, 29 млрд рублей в день, или 1,2 млрд рублей в час, следует из подсчетов Клюге.

В результате за 6 месяцев военная машина «съела» почти полтора годовых бюджета программы поддержки национальной экономики (3,89 трлн рублей), больше трех годовых бюджетов всей системы высшего образования в стране (1,546 трлн рублей), 18 годовых бюджетов национального проекта «Здравоохранение» (290 млрд рублей) и более 90 годовых бюджетов типичного бедного региона - такого как, например, республика Тыва (56 млрд рублей).

«Особенно резко», указывает Клюге, подскочили секретные расходы, которые уходят главным образом на закупки оружия для фронта: они составляют около 1 трлн рублей в квартал. В открытой части бюджета финансирование гособоронзаказа выросло на 54% по сравнению с прошлым годом и на 126% относительно 2022-го.

Расходы на выплаты военным, в том числе массовый набор «добровольцев» и контрактников, которыми Кремль компенсирует фронтовые потери, увеличились на 25% относительного прошлого года и на 175%, если сранивать с 2022-м.

Наконец, «драматически» взлетели расходы на международно военно-техническое сотрудничество, в которые может быть включено финансирование закупок боеприпасов и ракет у Ирана и КНДР, отмечает Клюге. По его оценкам, это обошлось бюджету почти в 120 млрд рублей в первом квартале и более 150 млрд — во втором.

Изначально правительство закладывало в бюджет-2024 военные расходы на 10,8 трлн рублей, а их доля в общих тратах — почти 30% — должна была стать рекордной со времен Советского союза. Но если ориентироваться на сезонность бюджетных ассигнований и исторические данные, то по факту военные расходы могут превысить этот уровень почти на треть, оценивает Клюге: к концу года они могут достичь 13,3 трлн рублей, или 7-8% ВВП, что соответствует уровню военных диктатур Африки (8,2% ВВП в Алжире, 6,3% ВВП в Южном Судане).

Пока российский бюджет не чувствует боли от военных расходов, которые по сравнению с 2021 годом стали больше втрое. Четыре из восьми месяцев текущего года федеральная казна находилась в профиците (доходы превышали расходы), а накопленным итогом к концу августа ее дефицит составил лишь 331 млрд рублей — одну шестую от годового плана.

Проблемой для бюджета, впрочем, могут стать падающие цены на нефть, указывают аналитики Росбанка: стоимость барреля российского сорта Urals в сентябре впервые с начала года падала ниже $60 за баррель, а по сравнению с концом августа обвалилась на 18%. Минфин верстал бюджет из расчета нефти по $70, и такую цену власти закладывают в проектировки на будущий год. Текущие уровни нефти «точно являются не комфортными для федерального бюджета», особенно в связи с «расходами на СВО», указывает Росбанк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com