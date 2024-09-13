Лукашенко хочет «совместных действий» с Ираном на Ближнем Востоке 3 13.09.2024, 15:31

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И пригласил в Минск иранского президента.

Лукашенко хочет «совместных действий» с Ираном. Об этом он заявил во время сегодняшней встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, который накануне прибыл в Минск.

«Во время острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке (а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке), у границ Беларуси, в этом европейском регионе, нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Также диктатор также пригласил нового президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Беларусь.

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