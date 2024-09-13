Премьер Индии «прогнул» Путина 13.09.2024, 15:36

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Главе Кремля пришлось пойти на уступки.

45 граждан Индии, которых обманом отправили воевать в Украину, «спасли из зоны боевых действий» и уволили из Вооруженных сил РФ, сообщил индийский МИД.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в июле посетил Россию и сумел договориться с Путиным об увольнении индийцев из российской армии. Перед этим в интернете появлялось видео, на котором граждане Индии в российской военной форме говорят, что их обманом заставили участвовать в войне в Украине. Мужчины попросили им помочь.

Как минимум четверо граждан Индии уже погибли на войне. Тех, кто их вербовал «на работу», пугают «самыми жесткими юридическими мерами».

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