В Украине заявили, что роботы заменят половину солдат на фронте 5 13.09.2024, 16:06

2,570

Представлен план.

Роботы заменят половину солдат на линии фронта в войне России против Украины. Об этом во время международного форума Odesa Economic Revival Forum 2024 заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, пишет unian.net.

По его словам, в Украине проходит тестирование концепта, который позволит сократить вдвое количество солдат на линии боевого соприкосновения благодаря использованию роботизированных систем.

«Мы уже тестируем на полигонах концепт, который позволит заменить людей роботизированными устройствами на линии боевого соприкосновения. По подсчетам аналитиков, сегодня в среднем на 1-2 км нужно примерно 70 человек в окопах. За счет беспилотных систем, роботизированных систем минирования, разминирования, РЭБ и других приборов мы можем сократить эту цифру до 30», - сказал Борняков.

Он подчеркнул, сектор Defense Tech в Украине с началом полномасштабного вторжения начал стремительное развитие, преимущественно благодаря частному бизнесу. По информации Борнякова, если в начале 2022 года в стране было всего три производителя дронов, то сейчас таких компаний около 700. В частности, два года назад средства РЭБ изготавливали 7 производителей, сегодня их более 120. Как добавил Борняков, РЭБ может защитить объекты инфраструктуры от ракет - поэтому в Одессе тоже нужно наращивать производство.

Кроме того, говорилось, что в Украине уже есть десятки разработок на базе искусственного интеллекта в сфере разминирования.

По словам Борнякова, с помощью дронов можно будет быстрее разминировать территорию Украины и сохранить при этом человеческие жизни. Он рассказал, что уже есть определенные разработки - дрон за соответствующее время облетает определенную территорию, намечает карту с расположением, характеристиками и количеством мин. Затем с помощью карты принимается решение о применении техники, что значительно сокращает время на разминирование.

Как отметил Борняков, в указанном секторе производства нет почти ни одной государственной компании.

«Нет ни в «Армии дронов», ни в кластере Brave1, ни в сегменте изготовления РЭБ. Поэтому я призываю инвесторов в этот бизнес и уверен, что после окончания войны Украина будет субъектной на этом рынке. Мы уже понемногу начинаем дискуссии о возможности открыть экспорт для наших инновационных разработок», - заявил Борняков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com