Reuters: Китай отвернулся от России 13.09.2024, 16:17

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Фото: Getty

Пекин дал своим автопроизводителям рекомендации.

Министерство торговли Китая предупредило автопроизводителей страны о рисках, связанных с инвестициями в автомобильную промышленность за рубежом.

Издание Reuters пишет, что автопроизводителям рекомендовали не инвестировать в Индию, «настоятельно рекомендовало» не инвестировать в Россию и Турцию и в более мягком тоне указало на риски при строительстве заводов в Европе и Таиланде.

Он также призвал автопроизводителей использовать зарубежные заводы для окончательной сборки автомобилей с использованием комплектующих, экспортируемых из Китая, чтобы снизить потенциальные риски, связанные с геополитическими проблемами.

Отношения между Китаем и Индией стали напряженными после столкновения их вооруженных сил на спорной гималайской границе в 2020 году, что заставило Нью-Дели ужесточить проверку китайских инвестиций и приостановить крупные проекты.

В то время как несколько европейских стран, включая Испанию и Италию, стремятся привлечь инвестиции от китайских автопроизводителей, компании по-прежнему с осторожностью относятся к самостоятельному созданию местного производства, которое требует больших инвестиций и глубокого понимания местных законов и культуры.

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