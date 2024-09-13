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Более 280 тысяч белорусов получили первые ВНЖ в Евросоюзе

  • 13.09.2024, 16:24
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Более 280 тысяч белорусов получили первые ВНЖ в Евросоюзе

Большинство — в Польше.

Граждане Беларуси в 2023 году получили 281 279 первых видов на жительство в странах Евросоюза. 

По этому показателю, как следует из данных Евростата, белорусы уступают только украинцам — им выдали 307 313 первых ВНЖ. В топ-10 также граждане Индии, Марокко, Сирии, Турции, России, Китая, Бразилии и Афганистана.

Абсолютное большинство белорусов — 255 595 человек (90,9%) — получили первый ВНЖ в Польше. В Литве легализовались 16 174 белоруса, в Германии — 1924. В остальных странах ЕС первый ВНЖ в минувшем году получили 7586 белорусов.

В Польше белорусы вообще получили больше всех первых ВНЖ, на втором месте идут украинцы (240 643). В Литве в лидерах тоже граждане Беларуси — в этой стране они опережают узбекистанцев (7580).

Чуть больше половины граждан Беларуси (52,3%) получили первый ВНЖ по работе. 42,5% белорусов легализовались по другим причинам — к этой категории относятся в том числе международная защита и гуманитарные ВНЖ. По числу видов на жительство по другим причинам белорусы (119 531) в прошлом году уступили только сирийцам (130 443). По 2,6% белорусов получили ВНЖ на основании учебы или по воссоединению с семьей.

В Польше белорусы получили 130 057 первых ВНЖ на основании работы и 117 045 — по другим причинам. При этом в Литве ВНЖ по другим причинам получили только 758 граждан Беларуси.

В 2022 году первый ВНЖ получили чуть больше 300 тысяч белорусов.

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