закрыть
13 сентября 2024, пятница, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Биологи: Рыбки-губанчики оценивают себя в зеркале

  • 13.09.2024, 17:45
Биологи: Рыбки-губанчики оценивают себя в зеркале

Перед дракой.

Японские ученые выяснили, что голубые губанчики оценивают себя в зеркале, прежде чем решить, нападать ли на другую рыбу. Это может говорить о наличии у них элементов самосознания, пишет «Нож».

Вероятно, губанчики, которые при необходимости смотрели в зеркало в аквариуме, использовали его для сравнения своих размеров с размерами других рыб и прогнозирования исхода драки.

«Результаты, показывающие, что рыбы могут использовать зеркало в качестве инструмента, помогут прояснить сходство между самосознанием человека и других животных», — рассказали ученые.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов