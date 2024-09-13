Биологи: Рыбки-губанчики оценивают себя в зеркале 13.09.2024, 17:45

Перед дракой.

Японские ученые выяснили, что голубые губанчики оценивают себя в зеркале, прежде чем решить, нападать ли на другую рыбу. Это может говорить о наличии у них элементов самосознания, пишет «Нож».

Вероятно, губанчики, которые при необходимости смотрели в зеркало в аквариуме, использовали его для сравнения своих размеров с размерами других рыб и прогнозирования исхода драки.

«Результаты, показывающие, что рыбы могут использовать зеркало в качестве инструмента, помогут прояснить сходство между самосознанием человека и других животных», — рассказали ученые.

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