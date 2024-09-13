Биологи: Рыбки-губанчики оценивают себя в зеркале
- 13.09.2024, 17:45
Перед дракой.
Японские ученые выяснили, что голубые губанчики оценивают себя в зеркале, прежде чем решить, нападать ли на другую рыбу. Это может говорить о наличии у них элементов самосознания, пишет «Нож».
Вероятно, губанчики, которые при необходимости смотрели в зеркало в аквариуме, использовали его для сравнения своих размеров с размерами других рыб и прогнозирования исхода драки.
«Результаты, показывающие, что рыбы могут использовать зеркало в качестве инструмента, помогут прояснить сходство между самосознанием человека и других животных», — рассказали ученые.