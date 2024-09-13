Украинские бойцы похвастались танками РФ, которые затрофеили во время Курской операции 13.09.2024, 18:25

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Теперь техника на службе ВСУ.

Бойцы украинской 80-й десантно-штурмовой бригады пополнили парк бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) семью танками. Среди них — новейший российский Т-90 и недавно сошедшие с конвейера Т-80, сообщает FREEДOM.

«У меня была всегда мечта — отобрать танк. Потому что трофей танк — это круто!» — рассказал военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Богдан.

Реализовать мечту удалось во время Курской операции. Первый танк совместно с контрразведкой Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и затрофеили неподалеку Суджи.

«Мы проводили доразведку местности, населенный пункт Суджа, Курская область, и коптером обнаружили первый танк. И поехали его забирать. В общем, у нас два трофейных танка — оба они Т-80 БВМ. Нам потом помогли бравые танкисты — завели танки, и мы помчались», — рассказал Богдан.

Всего десантникам 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ удалось затрофеить семь танков: новейший Т-90, два танка Т-72, а также четыре танка Т-80 в модификации БВМ.

«Танки находятся в разном техническом состоянии. Начиная от самого простого, что нам остается только решить проблему со связью, до, скажем так, капитальных ремонтов. С Т-90 мы не работали, это современная техника Российской Федерации, она запускается, ездит, нам остается разобраться с системой управления огнем и заставить ее работать в сторону противника.

Т-80 для нас достаточно интересны, нам будет легко их освоить. Они находятся в хорошем техническом состоянии. Если посмотреть на них — пробег у некоторых — около 80 км, то есть, можно сказать, что только что сошли с конвейера.

Т-72 находятся в достаточно плохом состоянии. Это не современная техника, их использовали давно, и сейчас пытаемся восстановить. Для нас это хорошее приобретение, хорошее усиление. Штат наш пополнится техникой достаточно современной. Т-80 ориентировочно 2023 года выпуска, практически без пробега», — объяснил военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Осмотрев технику и оценив качество загрузки боеприпасов, пришли к выводу, что, скорее всего, российский экипаж был плохо обучен. Теперь же машины попали в надежные руки.

«Мы обязательно поставим их на ноги, и они будут работать на победу Украины» — заявил Дмитрий.

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