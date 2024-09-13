Стало известно, сколько человек задержали после возвращения в Беларусь с начала года
- 13.09.2024, 19:54
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Данные озвучили правозащитники.
С начала 2024 года по возвращении в Беларусь были задержаны более 55 человек, заявляют правозащитники «Весны».
На 17 из них возбуждены уголовные дела. Половина задержанных была привлечена к административной ответственности. Правозащитники говорят, что эти цифры могут быть больше, так как полных данных нет.
Под особый досмотр на границе попадают как белорусы, так и граждане других стран, — преимущественно — украинцы.
Людей допрашивают, их телефоны проверяют, на некоторых просто в автобусе надевают наручники, а за другими приходят через несколько дней.
По словам правозащитников, проверки происходят не только на границе с Евросоюзом, но и на границе с Россией.