Песню белорусского музыканта, которая взорвала соцсети, перевели на английский и сняли на нее клип 15.09.2024, 0:01

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Речь идет про хит «Можно я с тобой».

Музыкант Арсений Кисляк, он же AP$ENT, перевел свою известную песню «Можно я с тобой» на английский и снял на нее клип. Он опубликован на YouTube-канале исполнителя. За шесть первых часов англоязычный клип набрал более 3,8 тыс. просмотров, пишет «Зеркало».

Песню «Можно я с тобой» Арсений Кисляк написал после переезда из Беларуси. Он говорил, что ее поймут «те, кто хоть немного в курсе того, что происходит в моей жизни».

Дело в том, что часть композиции образно описывает историю его супруги. В 2022-м его жену Марию посадили на трое суток в ИВС, а потом осудили на год «химии» за комментарий в соцсетях, и супруги срочно уехали в Грузию,.

Песня стала популярной в TikTok после того как, музыкант рассказал об истории ее создания. У оригинальной версии этой композиции только на YouTube-канале музыканта 41 млн просмотров.

В апреле этого года в Беларуси признали «экстремисткой» другую композицию AP$ENT — «Песенку веселого белoруса». Песня вышла летом 2020 года и собрала более 500 тысяч прослушиваний на одной лишь странице музыканта в YouTube.

Арсений Кисляк — украинец по национальности, однако практически всю жизнь прожил в Беларуси и имеет белoрусское гражданство. Свою группу AP$ENT характеризует как «самобытность, цинично игнорирующую скоропортящиеся тренды и шаблонные стили».

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