Флот РФ бежит из Новороссийска в ожидании ударов Storm Shadow и ATACMS 2 15.09.2024, 11:42

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Зафиксирована массовая переброска военных судов.

Черноморский флот, «сбежавший» из оккупированного Крыма, вынужден снова перемещаться на фоне новостей о том, что Украине дали разрешение на дальнобойные удары по РФ. Зафиксирована массовая переброска военных судов из Новороссийска.

Внимание на это обратил OSINT-эксперт HI Sutton. В своем Х-аккаунте он опубликовал 14 сентября спутниковый снимок опустевшего российского порта.

«Предположительно, РФ реагирует на новости о том, что Storm Shadow теперь могут быть использованы по целям на территории РФ. Похоже, корабли ВМФ России сегодня завершили свою эвакуацию из Новороссийска», - написал эксперт.

Он уточнил, что странная активность российских военных кораблей в порту наблюдается с 11 сентября. Сейчас корабли перебрасывают дальше на юг в сторону Геленджика и Сочи. Москва случившееся не комментирует.

Отметим, что, по данным СМИ, США и Великобритания сняли ограничения с Украины на нанесение ударов по целям в РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Официально эта информация пока не подтверждена.

Новороссийск находится примерно в 350 км от территорий Украины, подконтрольных ВСУ.

Экспортный вариант Storm Shadow, который поставлен украинской армии, имеет дальность 290 км. Несмотря на это, военное руководство России опасается ударов.

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