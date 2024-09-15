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ВСУ ликвидировали важное для РФ подразделение на фронте

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  • 15.09.2024, 15:27
  • 4,466
ВСУ ликвидировали важное для РФ подразделение на фронте

Из-за этого в России вспыхнул громкий скандал.

В России продолжается громкий скандал, связанный с гибелью опытного разведывательного подразделения операторов БПЛА, которых после ссоры с командиром отправили в штурмовое подразделение.

Разборки между россиянами длятся уже на протяжении трех суток, при этом Z-военкоры заявили о наличии украинского следа, передает «Диалог».

Российский военный пропагандист Романов в своем Telegram-канале заявил, что группу неугодных операторов беспилотников отправил на гибель уроженец Украины.

Речь идет о командире Игоре Пузике (позывной «Злой»), который, по его словам, и расправился с группой аэроразведки.

Романов подчеркивает, что всего в группе было 12 человек, все они погибли. Пропагандист также добавляет, что каждый из них был из России, намекая на диверсию украинца против россиян.

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