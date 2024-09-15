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После прорыва дамбы в Польше город ушел под воду

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  • 15.09.2024, 17:09
  • 5,624
После прорыва дамбы в Польше город ушел под воду

Людей эвакуируют вертолеты.

В небольшом польском городе Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, в результате город фактически оказался под водой.

Об этом сообщает TVP Info.

Сначала в СМИ появилась информация, что дамбу разрушил напор воды. Министерство национальной обороны сообщило, что для помощи в эвакуации в Строне-Шленски направлен вертолет Ми-17.

Впрочем, впоследствии tvp.info неофициально стало известно, что повреждена часть дамбы. Ситуация возле дамбы была зафиксирована на видео.

Ситуация в городе трагическая, вода сносит все на своем пути. В соцсетях есть немало фото и видео из города. На одном из снимков можно увидеть затонувшую пожарную машину.

На одном из видео видно, как высокая вода обваливает дом и несет его течением.

RMF FM сообщает, что вертолеты Black Hawk из Вроцлава отправились в Строне-Шленски. Солдатам, которые поддерживают местное население, отрезан наземный путь возвращения. Многие жители требуют эвакуации с крыш своих домов.

Кое-где ситуация такова, что туда можно добраться только вертолетом.

«Волна огромная, ситуация действительно драматическая, связь с жителями города и близлежащих сел затруднена, у них нет света, воды и покрытия», – говорит Виктория, которая живет в Строне-Шленски.

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