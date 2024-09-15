Украина готова направить на помощь Польше сотню спасателей

Украина готова направить на помощь Польше сотню спасателей1
- 15.09.2024, 20:43
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Премьер-министр Польши тронут.
Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Украина предложила отправить в Польшу на помощь с ликвидацией последствий масштабных наводнений сотню спасателей.
Об этом он написал в соцсети Х.
Туск сообщил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прислал ему слова солидарности с Польшей и готовности немедленно отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями.
«Очень трогательно», – отметил премьер-министр Польши.