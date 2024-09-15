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В Минске закрыли крупное казино

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  • 15.09.2024, 21:19
  • 4,446
В Минске закрыли крупное казино

Что стало причиной.

В белорусской столице закрыли крупное казино.

Как сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам, ООО «Невада Холл» лишено лицензии на ведение игорного бизнеса.

Разрешение на работу аннулировали 4 сентября, с этого момента компания не может функционировать как казино.

Отметим, что данное игорное заведение работало в торгово-развлекательном центре Dana Mall.

Всему виной стали многократные нарушения законодательства.

В период с 2020 по 2024 год казино допускало к играм лиц, которым это было запрещено, не проверяло документы и не сохраняло записи видеонаблюдения.

Несмотря на предупреждения налоговой службы, «Невада Холл» не устранило нарушения.

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