В Минске закрыли крупное казино

В Минске закрыли крупное казино2
- 15.09.2024, 21:19
- 4,446
Что стало причиной.
В белорусской столице закрыли крупное казино.
Как сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам, ООО «Невада Холл» лишено лицензии на ведение игорного бизнеса.
Разрешение на работу аннулировали 4 сентября, с этого момента компания не может функционировать как казино.
Отметим, что данное игорное заведение работало в торгово-развлекательном центре Dana Mall.
Всему виной стали многократные нарушения законодательства.
В период с 2020 по 2024 год казино допускало к играм лиц, которым это было запрещено, не проверяло документы и не сохраняло записи видеонаблюдения.
Несмотря на предупреждения налоговой службы, «Невада Холл» не устранило нарушения.