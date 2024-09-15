В Минске закрыли крупное казино 2 15.09.2024, 21:19

4,446

Что стало причиной.

В белорусской столице закрыли крупное казино.

Как сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам, ООО «Невада Холл» лишено лицензии на ведение игорного бизнеса.

Разрешение на работу аннулировали 4 сентября, с этого момента компания не может функционировать как казино.

Отметим, что данное игорное заведение работало в торгово-развлекательном центре Dana Mall.

Всему виной стали многократные нарушения законодательства.

В период с 2020 по 2024 год казино допускало к играм лиц, которым это было запрещено, не проверяло документы и не сохраняло записи видеонаблюдения.

Несмотря на предупреждения налоговой службы, «Невада Холл» не устранило нарушения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com