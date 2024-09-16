Десятки тысяч мигрантов штурмовали границы ЕС и Беларуси 4 16.09.2024, 8:14

16,052

Названа точная цифра с начала года.

Количество пресеченных соседними странами Евросоюза с начала 2024 года попыток незаконного проникновения с белорусской территории превысило 30 тыс. и достигло 30.022, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ статистики их пограничных служб.

83,9% попыток нелегальной миграции пришлось на Польшу (25.180), 14,2% — на Латвию (4.257), 1,9% — на Литву (585).

Отметим, Лукашенко использует нелегальных мигрантов как гибридное оружие против стран ЕС с 2021 года.

В первую волну атак мигранты получали белорусские визы и организованно отправлялись из Минска на границы с ЕС. Теперь же нелегалы все чаще попадают в Беларусь через Россию.

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