закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Десятки тысяч мигрантов штурмовали границы ЕС и Беларуси

4
  • 16.09.2024, 8:14
  • 16,052
Десятки тысяч мигрантов штурмовали границы ЕС и Беларуси

Названа точная цифра с начала года.

Количество пресеченных соседними странами Евросоюза с начала 2024 года попыток незаконного проникновения с белорусской территории превысило 30 тыс. и достигло 30.022, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ статистики их пограничных служб.

83,9% попыток нелегальной миграции пришлось на Польшу (25.180), 14,2% — на Латвию (4.257), 1,9% — на Литву (585).

Отметим, Лукашенко использует нелегальных мигрантов как гибридное оружие против стран ЕС с 2021 года.

В первую волну атак мигранты получали белорусские визы и организованно отправлялись из Минска на границы с ЕС. Теперь же нелегалы все чаще попадают в Беларусь через Россию.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов