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В Австрии наводнение отрезало 13 городков от внешнего мира

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  • 16.09.2024, 12:29
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В Австрии наводнение отрезало 13 городков от внешнего мира
Фото: kurier.at

800 человек спасали вертолетами.

В федеральной земле Нижняя Австрия, которая окружает Вену, из-за наводнения остались отрезанными от мира 13 городов, 800 человек спасали вертолетами.

Об этом сообщает Kurier.

В Нижней Австрии, которую объявили зоной стихийного бедствия, ситуация остается сложной. Кое-где выпало четыре месячных нормы осадков, а улучшение погоды ожидается не раньше середины недели.

За последние двое суток из пострадавших районов вертолетами вывезли 800 человек, всего эвакуировали 1800 домохозяйств.

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