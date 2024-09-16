В Австрии наводнение отрезало 13 городков от внешнего мира 1 16.09.2024, 12:29

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Фото: kurier.at

800 человек спасали вертолетами.

В федеральной земле Нижняя Австрия, которая окружает Вену, из-за наводнения остались отрезанными от мира 13 городов, 800 человек спасали вертолетами.

Об этом сообщает Kurier.

В Нижней Австрии, которую объявили зоной стихийного бедствия, ситуация остается сложной. Кое-где выпало четыре месячных нормы осадков, а улучшение погоды ожидается не раньше середины недели.

За последние двое суток из пострадавших районов вертолетами вывезли 800 человек, всего эвакуировали 1800 домохозяйств.

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