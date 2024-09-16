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Спецназовцы ГУР атаковали базу в Сирии, где россияне изготавливали ударные дроны

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  • 16.09.2024, 19:39
  • 5,284
Спецназовцы ГУР атаковали базу в Сирии, где россияне изготавливали ударные дроны

Что известно.

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) из группы Химик утром 15 сентября атаковали российскую военную базу в Сирии. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил Kyiv Post со ссылкой на источники в военной разведке.

По данным издания, операция была осуществлена на юго-восточных окраинах Алеппо в Сирии, и Kyiv Post получил соответствующие видеоматериалы.

Отмечается, что на атакованной базе российские войска занимались изготовлением и тестированием ударных беспилотников.

Кроме того, база использовалась для производства «камуфлированных самодельных взрывных устройств», боевые части которых хранились на позиции и были атакованы.

На видео от Kyiv Post, снятом разведчиком, видно символику украинской разведки вблизи российской базы. Вскоре на территории базы происходит взрыв, за которым следует детонация боекомплекта. Видео также демонстрирует взрывчатку, которая была предварительно заложена в помещении базы.

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