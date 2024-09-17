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FT: Израиль расширил цели своей военной кампании в Газе

  • 17.09.2024, 15:06
FT: Израиль расширил цели своей военной кампании в Газе

Возможность примирения между Израилем и «Хезболлой» уменьшается.

Израиль расширил цели своей почти годовой кампании в Газе, включив в них защиту северного фронта против «Хезболлы», что усугубляет опасения эскалации конфликта с этой ливанской боевой группировкой. Кабинет безопасности премьер-министра Беньямина Нетаньяху сегодня утром проголосовал за то, чтобы добавить «безопасное возвращение жителей севера в свои дома» к целям войны, сообщили в офисе Нетаньяху.

Аналитики считают, что это решение знаменует собой изменение приоритетов Армии обороны Израиля на фоне продолжающейся войны против боевиков ХАМАС в Газе, пишет Financial Times (перевод - «Зеркало недели»).

Во время еженедельного заседания Кабинета министров 15 сентября Нетаньяху выступил с наиболее резкими комментариями по поводу «Хезболлы», заявив, что он с пониманием относится к «страданиям» жителей севера Израиля и пообещав, что «нынешняя ситуация не будет продолжаться».

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