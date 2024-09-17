Ученые обнаружили новую систему групп крови
- 17.09.2024, 15:08
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Знаковое открытие.
Исследователи из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), включая ученых из Бристоля и Международной референтной лаборатории групп крови, сделали значительное открытие в области трансфузиологии, установив генетическую основу ранее загадочного антигена AnWj, пишет New Voice.
Их исследование позволило создать новую систему групп крови, MAL, которая стала 47-й по счету в мире.
Антиген AnWj был впервые выявлен в 1972 году, но его генетическая природа оставалась неизвестной более 50 лет. Теперь же, благодаря новейшим исследованиям, стало понятно, что AnWj переносится белком Mal, который присутствует у 99,9% людей. У тех, у кого его нет, могут быть как генетические особенности, так и заболевания, подавляющие этот антиген.
Научная команда, проводившая исследование, использовала метод полноэкзомного секвенирования, что позволило им выявить гомозиготные делеции в гене MAL. Именно эти делеции приводят к редкому фенотипу AnWj-отрицательности. Генетическая мутация была выявлена у пяти людей, что еще раз подтверждает важность генетического разнообразия в исследовании крови.
Выяснение генетической природы AnWj позволяет разработать новые методы диагностики и снизить риск осложнений при переливании крови. Если человеку с AnWj-отрицательной кровью перелить кровь с этим антигеном, может возникнуть серьёзная реакция. Теперь же ученые смогут более точно выявлять такие случаи и подбирать безопасные переливания.
Исследование получило широкую поддержку в медицинских кругах и признание как важный шаг вперед в области генетики и трансфузиологии. Ожидается, что это открытие поможет лечить редких пациентов и создавать новые генотипические тесты для более точного определения совместимости доноров и реципиентов.