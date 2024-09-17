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В ВС Беларуси формируется восьмой зенитный ракетный полк

  • 17.09.2024, 17:03
В ВС Беларуси формируется восьмой зенитный ракетный полк

Он будет дислоцироваться в Гродно.

В составе «Западного оперативного командования» (ЗОК) формируется новое подразделение — зенитный ракетный полк (зрп.). Он будет дислоцироваться в Гродно (в/г № 99 «Вишневец»), сообщил телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Вероятно, подразделение является правопреемником 62-й зенитной ракетной бригады (в/ч 16 377), которая до расформирования в 2011 году дислоцировалась в военном городке «Вишневец».

На сейчас в состав ЗОК входит 147-й зенитный ракетный полк (в/ч 96 869), который дислоцируется в Бобруйске (Могилевская область). При этом войска ЗОК обеспечивают прикрытие западного операционного направления, в которое входят Гродненская и Брестская области. Все подразделения оперативного командования (кроме 147-го зрп.) расквартированы в Гродненской и Брестской областях.

«Вероятно, по причине географической удаленности 147-го зрп. было принято решение о его включении в формирующееся Южное оперативное командование. А взамен его в состав ЗОК будет включен 62-й зрп», — пишет телеграм-канал.

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