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В Ливане сотни боевиков «Хизбаллы» ранены взрывом средства связи

  • 17.09.2024, 17:53
  • 3,252
В Ливане сотни боевиков «Хизбаллы» ранены взрывом средства связи

Речь идет о пейджерах.

Сотни боевиков «Хизбаллы» получили 17 сентября серьезные ранения, в результате того, что у них взорвались пейджеры и другие устройства, которые они использовали для спецсвязи. Об этом сообщили Reuters источники в ливанских службах безопасности.

Ранен и посол Ирана в Ливане в результате взрыва средства связи.

Журналист Reuters видел после около десяти раненных активистов «Хизбаллы» истекающих кровью, в южном пригороде Бейрута — Дахии. Ливанский минздрав называет цифру в 200 раненых. Источники Reuters подтвердили, что речь о «сотнях» пострадавших. 12-й канал ИТВ со ссылкой на зарубежные СМИ называет цифру в 1000 раненых.

Взрывы пейджеров зафиксированы в Бейруте, горном Ливане и на юге страны.

По сообщениям арабской редакции Sky News, которая ссылается на ливанские источники, Израиль мог провести кибератаку, взломать и дистанционно взорвать устройства, использовавшиеся боевиками «Хизбаллы».

Военный и стратегический эксперт Джозеф Нассар в интервью Sky News Arabia заявил, что произошло внедрение вируса в программное обеспечение пейджеров. Вирус заставляет ПО работать на очень высокой скорости, что приводит к взрыву аккумулятора.

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