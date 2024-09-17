Белорусские таможенники установят сканеры на границе с Россией 17.09.2024, 18:39

Цель — выявление контрабанды.

Белорусские таможенники установят сканеры на границе с Россией. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский говорит в интервью телеканалу «Беларусь 1», что цель — выявление контрабанды. По его словам, на границе со странами ЕС подобные сканеры давно используются для проверки грузовиков, легковушек и багажа граждан.

«В последнее время мы этот опыт распространяем на сканирование грузов, идущих с восточного направления, — говорит Орловский. — Пока мы делаем это в Минске, но планируем в ближайшее время разместить такие сканеры и в наших восточных таможнях, в витебском регионе, могилевском. Потому что большинство товаров сейчас пересекает российско-белорусскую границу. Хотя товары иностранные, но ввозятся через российский участок. Поэтому и это направление мы тоже отрабатываем».

Также председатель Государственного таможенного комитета отметил, что «в целях обеспечения безопасности» в последние полтора года сканируются все посылки, поступающие в нашу страну от юридических лиц (в том числе из стран ЕАЭС) к гражданам Беларуси.

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